Посол Евросоюза считает соглашение по миротворцам полезным для "Минска-2"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Достижение договоренности по миротворцам в Донбассе может стать важным вкладом в выполнение минских соглашений по урегулированию, заявил в интервью РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"В Европейском Союзе все согласны с тем, что необходимо добиться подлинного прекращения огня по всей линии соприкосновения (в Донбассе – ред.). Это включает в себя отвод вооружений, процесс деконфликтации, складирование вооружения. Я уже говорил, что договоренность о размещении миротворцев ООН может способствовать достижению подобного режима прекращения огня. И я также считаю, что достижение соглашения по данному вопросу может стать важным вкладом в выполнение минских соглашений", — заявил Эдерер.

Что же касается конкретных условий размещения миротворцев, то, по словам посла, "они обсуждаются в форматах, в которых институты ЕС не принимают участие".

"Этот вопрос обсуждается на переговорах между (помощником президента РФ — ред.) Владиславом Сурковым и (спецпредставителем госдепа США по Украине — ред.) Куртом Волкером, а также внутри СБ ООН. Именно Совет Безопасности ООН является единственным органом, который может принять решение о размещении миротворцев. Кстати, в настоящий момент наряду с Россией в СБ ООН (в качестве непостоянного члена – ред.) входит и Украина", — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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