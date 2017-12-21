Сильнейший туман нарушил движение поездов на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек — РИА Новости. Густой туман окутал в четверг северные штаты Индии, включая столичный округ Дели, что привело к продолжительным задержкам в отправке поездов и отмене некоторых рейсов, сообщил РИА Новости представитель минтранса страны.
"В результате, мы были вынуждены отменить порядка 15 рейсов и задержать еще около 30", — рассказал РИА Новости представитель минтранса. По словам собеседника, в течение дня ситуация изменится к лучшему в свете ожидаемого усиления ветра в Дели.
Между тем, загрязнение воздуха в индийской столице, которое последнюю неделю держалось на относительно невысоком уровне, в четверг вновь выросло до пиковых значений. Согласно информации Центрального управления по контролю за загрязнением окружающей среды, средний показатель PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром до 2,5 мкм) в этот день составил 303 микрограмма на кубический метр при норме в 60. Как отмечают в ведомстве, в последний раз такая цифра была зарегистрирована больше месяца назад — 14 ноября.
В связи с этим, власти Нью-Дели распространили предупреждение местным жителям и гостям города не покидать без крайней необходимости свои дома без средств спецзащиты. Как передает корреспондент РИА Новости, движение на дорогах в отдельных частях города было существенно затруднено из-за низкой видимости. При этом, пешеходов на центральных улицах Нью-Дели с утра почти не наблюдалось.