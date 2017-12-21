Сильнейший туман нарушил движение поездов на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек — РИА Новости. Густой туман окутал в четверг северные штаты Индии, включая столичный округ Дели, что привело к продолжительным задержкам в отправке поездов и отмене некоторых рейсов, сообщил РИА Новости представитель минтранса страны.

По данным метеорологов, температура воздуха в индийской столице в ночь на 21 декабря опустилась до 12 градусов тепла. Влажность по состоянию на 08.30 утра по местному времени достигала 95%. Оба фактора в совокупности спровоцировали образование плотного слоя тумана, который снизил видимость в Дели до 400 метров. Синоптики предвещают, что в четверг погода в столичном регионе будет преимущественно облачная.

"В результате, мы были вынуждены отменить порядка 15 рейсов и задержать еще около 30", — рассказал РИА Новости представитель минтранса. По словам собеседника, в течение дня ситуация изменится к лучшему в свете ожидаемого усиления ветра в Дели.

Между тем, загрязнение воздуха в индийской столице, которое последнюю неделю держалось на относительно невысоком уровне, в четверг вновь выросло до пиковых значений. Согласно информации Центрального управления по контролю за загрязнением окружающей среды, средний показатель PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром до 2,5 мкм) в этот день составил 303 микрограмма на кубический метр при норме в 60. Как отмечают в ведомстве, в последний раз такая цифра была зарегистрирована больше месяца назад — 14 ноября.

В связи с этим, власти Нью-Дели распространили предупреждение местным жителям и гостям города не покидать без крайней необходимости свои дома без средств спецзащиты. Как передает корреспондент РИА Новости, движение на дорогах в отдельных частях города было существенно затруднено из-за низкой видимости. При этом, пешеходов на центральных улицах Нью-Дели с утра почти не наблюдалось.

Экологическая ситуация в Дели, по мнению многих экспертов, носит катастрофический характер и продолжает ухудшаться. В начале декабря Национальный зеленый трибунал Индии раскритиковал правительство Нью-Дели за отсутствие плана действий по борьбе с загрязнением воздуха, предписав ему в течение двух суток представить соответствующий документ. Городские чиновники с этим решением не согласны и считают, что для выработки подходов к решению данной проблемы требуется значительно больше времени.