Число погибших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (278)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Количество погибших из-за обстрела города Ясиноватая в Донбассе со стороны украинских силовиков возросло до двух человек, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что в результате обстрела подконтрольного республике города Ясиноватая погиб мирный житель. В администрации города и оперативном командовании сообщали также о раненых.

"По уточненной информации, в результате массированного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Ясиноватая с применением гаубиц калибром 122 миллиметра погибли два мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили еще двое", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

При этом в администрации Ясиноватой сообщили РИА Новости, что при обстреле повреждения получили детский сад, 14 домов и несколько участков газопровода.

"По предварительным данным, повреждены около семи домов частного сектора, два из них разрушены полностью, семь многоквартирных домов, более 300 стеклопакетов выбито, три-четыре квартиры — прямые попадания", — сказал представитель мэрии.

По данным МЧС ДНР, также в результате обстрела повреждены восемь автомобилей.

Ясиноватая — подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и регулярно подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.