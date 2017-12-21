Число погибших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Количество погибших из-за обстрела города Ясиноватая в Донбассе со стороны украинских силовиков возросло до двух человек, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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"По уточненной информации, в результате массированного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Ясиноватая с применением гаубиц калибром 122 миллиметра погибли два мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили еще двое", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
При этом в администрации Ясиноватой сообщили РИА Новости, что при обстреле повреждения получили детский сад, 14 домов и несколько участков газопровода.
"По предварительным данным, повреждены около семи домов частного сектора, два из них разрушены полностью, семь многоквартирных домов, более 300 стеклопакетов выбито, три-четыре квартиры — прямые попадания", — сказал представитель мэрии.
По данным МЧС ДНР, также в результате обстрела повреждены восемь автомобилей.
Ясиноватая — подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и регулярно подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.