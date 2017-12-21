Слуцкий рассказал, чем грозит решение США поставлять оружие Украине

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Решение США о поставках оружия Киеву не способствует достижению мира, а, напротив, приводит к эскалации ситуации на Юго-Востоке Украины, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Принятие этого решения не поддерживает результат, достигнуты ранее в формате минских договоренностей. К сожалению, способствует эскалации военного напряжения… силового противостояния на Юго-Востоке и, попросту говоря, не способствует миру в регионе и достижению решений, ради которых, собственно, и существуют минские договоренности, — заявил Слуцкий журналистам в четверг.
По его словам, Киеву для продолжения военного конфликта на Юго-Востоке страны необходима внешняя поддержка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.