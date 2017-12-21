Слуцкий рассказал, чем грозит решение США поставлять оружие Украине

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Решение США о поставках оружия Киеву не способствует достижению мира, а, напротив, приводит к эскалации ситуации на Юго-Востоке Украины, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине. При этом представитель госдепартамента пояснил РИА Новости, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву.

"Принятие этого решения не поддерживает результат, достигнуты ранее в формате минских договоренностей. К сожалению, способствует эскалации военного напряжения… силового противостояния на Юго-Востоке и, попросту говоря, не способствует миру в регионе и достижению решений, ради которых, собственно, и существуют минские договоренности, — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, Киеву для продолжения военного конфликта на Юго-Востоке страны необходима внешняя поддержка.

"Они давно уже готовились к принятию этого решения. И, более того, можно сказать, что это новый виток поддержки официального Киева и тем самым данное решение подтверждает, что, во-первых, сегодняшняя Украина является территорией внешнего управления, поскольку и по состоянию национальной экономики и по состоянию вооруженных сил Украина вряд ли может существовать за счёт собственных ресурсов", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.