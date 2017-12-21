Посол ЕС назвал сроки переговоров по упрощению визового режима с Россией

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Встреча совместного комитета Россия-Евросоюз по выполнению действующего соглашения об упрощении визового режима пройдет в Брюсселе в апреле 2018 года, заявил в интервью РИА Новости посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Визовые вопросы, касающиеся выполнения Соглашения ЕС-Россия об упрощении выдачи виз, обсуждаются в рамках соответствующего Совместного комитета. Следующая встреча комитета пройдет в Брюсселе в апреле 2018 года", — сказал Эдерер.

Он напомнил об успехах в реализации данного соглашения: в 2016 году почти 3,2 миллиона россиян получили шенгенские визы. "И это самый высокий показатель, если говорить в глобальном масштабе. 80% выданных виз — многократные. Эта цифра выглядит намного лучше, если сравнивать с тем, сколько многократных виз получают европейцы, желающие посетить Россию. Мы будем обсуждать все эти вопросы в ходе предстоящей апрельской встречи", — сказал посол ЕС.

При этом, что касается переговоров о дальнейшем упрощении или о безвизовом режиме с Россией, то в Брюсселе напоминают: они были приостановлены в связи с событиями 2014 года вокруг Украины.

"И как я уже говорил в начале интервью, изменение парадигмы возможно, только если будет прогресс в отношении Минских соглашений и их выполнение", — подчеркнул Эдерер.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30.