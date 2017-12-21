В ДНР заявили, что силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (278)

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили шесть домов и газопровод в городе Ясиноватая, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Ясиноватой повреждения получили шесть домов, также среди них есть прямые попадания в квартиры и газовую трубу", — сообщил представитель ведомства.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии Ясиноватую, есть погибшие и раненые.