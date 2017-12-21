В ДНР заявили, что силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили шесть домов и газопровод в городе Ясиноватая, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.4%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.9%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии Ясиноватую, есть погибшие и раненые.