Посол ЕС рассказал, какой формат считает оптимальным для обсуждения СЦКК

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Евросоюз считает тревожным знаком, что в связи с ситуацией вокруг Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донбассе, при этом оптимальным форматом для обсуждения вопроса о Центре является Трехсторонняя контактная группа, заявил в интервью РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Совместный Центр по контролю и координации, хотя и не упомянут в минском протоколе от февраля 2015 года, играет полезную роль в мониторинге и предотвращении случаев нарушения режима прекращения огня. И если мы признаем полезность этого механизма, то недавняя эскалация ситуации вокруг Центра должна стать поводом для серьезной обеспокоенности", — сказал Эдерер.

По его словам в последние дни наблюдаются "многочисленные случаи несоблюдения режима прекращения огня в ответ на ситуацию вокруг СЦКК". "И это должно рассматриваться как тревожный сигнал. Я считаю, что оптимальным форматом для обсуждения вопроса о СЦКК является Трехсторонняя контактная группа", — подчеркнул высокопоставленный европейский дипломат.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30.