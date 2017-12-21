В Таиланде семнадцать человек получили ранения в ДТП с пикапом

БАНГКОК, 21 дек – РИА Новости. Шестнадцать граждан Камбоджи и водитель – гражданин Таиланда получили ранения различной степени тяжести при наезде автомобиля-пикапа на столб линии электропередач в провинции Прачин Бури в центральном Таиланде, сообщает в четверг Третий национальный телеканал страны.

Авария произошла около пяти часов утра (01.00 мск). Пикап, перевозивший камбоджийских рабочих, которые возвращались на родину для замены паспортов, на большой скорости врезался в столб линии электропередач. Семнадцать человек получили ранения, в том числе водитель и трое пассажиров – тяжелые. Среди пострадавших также оказались двое детей, говорится в сообщении.

По предположениям полиции, опросившей пострадавших, водитель, скорее всего, заснул за рулем, и потерявший управление автомобиль сошел с дороги и врезался в столб, сообщает телеканал.

Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП и первое – по количеству смертельных ДТП. Наибольшее количество аварий на дорогах происходит в течение двух семидневных "опасных периодов" — в новогоднюю неделю с 28 декабря по 3 января и в неделю традиционного таиландского Нового года – Сонгкрана – с 10 по 17 апреля. Главными причинами ДТП в обоих случаях являются употребление алкоголя водителями и превышение скорости. Власти Таиланда заявили в начале текущей недели о том, что в новогодние дни на дорогах страны будут осуществляться усиленные меры контроля за состоянием водителей.