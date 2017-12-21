Военный эсперт предположил, какое именно оружие США поставят Украине

Украинский снайпер в деревне Маринка недалеко от Донецка. Архивное фото

Украинский снайпер в деревне Маринка недалеко от Донецка. Архивное фото

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одобрение госдепом США поставок американских снайперских винтовок на Украину осложнит выполнение минских соглашений и ухудшит положение ополченцев на Донбассе, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее сообщалось, что госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. "У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента РИА Новости.

"Правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности", — добавил он.

"В США существует большое количество частных фирм, которые производят снайперские винтовки. Эта страна является передовой в плане создания этого вида стрелкового оружия. Эти фирмы готовы поставлять эти винтовки куда угодно, лишь бы платили деньги. Если такие винтовки будут поставляться на Украину – это точно не будет способствовать соблюдению минских соглашений", — сказал Мураховский.

Он пояснил, что в Донбассе на линии соприкосновения ведется так называемая снайперская война между вооруженными силами Украины и ополченцами.

"При этом снайперы с украинской стороны имеют возможность использовать передовые образцы снайперского оружия, ополченцы такой возможности не имеют, и, видимо, их положение не улучшится с одобрением госдепом поставок винтовок Украине", — сказал эксперт.

Мураховский также отметил, что на Украину уже поставляются снайперские винтовки из разных стран мира, и поэтому одобрение госдепа не является решающим.