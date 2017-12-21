Британия и Польша заключат соглашение о сотрудничестве в обороне

ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и Польша заключат в четверг двустороннее соглашение по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Об этом, как ожидается, объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщили РИА Новости в канцелярии правительства.
"В рамках саммита премьер, как ожидается, объявит о новом совместном польско-британском договоре о сотрудничестве в области обороны и безопасности. У Британии подобный договор подписан только с одной страной ЕС – с Францией", — рассказал представитель канцелярии.
В договоре будет представлена модель сотрудничества в оборонной сфере. В частности, стороны будут проводить совместные учения, маневры, обмениваться информацией, налаживать сотрудничество по линии оборонных предприятий.