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В мире

Великобритания и Польша договорились бороться с "российской пропагандой"

09:0221.12.2017
(обновлено: 09:53 21.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фотоВид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛОНДОН, 21 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и Польша запустят совместный проект по противодействию "российским информационным операциям" в регионе. Об этом, как ожидается, сегодня объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщили РИА Новости в канцелярии правительства.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Глава МИД Британии не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией

По словам собеседника агентства, Мэй готова укрепить сотрудничество двух стран по борьбе с "российской дезинформацией". Речь, в частности, идет о создании "новых двусторонних проектов в области коммуникации".

"Британия выделит на эти цели пять миллионов фунтов стерлингов, Польша выделит столько же", — сказал представитель канцелярии. 

Лондон и Варшава намерены заключить соглашение за несколько дней до поездки британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву.

В рамках проекта планируется поддержать финансируемый Польшей телеканал Belsat, который делает для жителей Белоруссии "беспристрастные и честные репортажи", добавил собеседник РИА Новости.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Будут ли "Соединенные Штаты Европы" воевать с Россией
Мэй сегодня отправится в Варшаву, где примет участие в ежегодном двустороннем саммите. Ее визит должен показать, что Лондон хочет укреплять отношения двух стран, особенно в ключе выхода Великобритании из ЕС весной 2019 года.

Вместе с премьером в Польшу приедут главы МИД, Минфина, МВД и министр обороны.

"Несмотря на то, что Британия покидает ЕС, мы не покидаем Европу. Я подтверждаю премьер-министру Польши, что мы хотим сотрудничать с его страной и другими членами ЕС в деле защиты наших граждан, интересов и общих ценностей", — говорится в полученном РИА Новости тексте выступления Мэй в Варшаве.

Страны подпишут договор о сотрудничестве в области обороны. Британский премьер также заявит об усилении взаимодействия с Польшей в сфере кибербезопасности. Предположительно, в марте 2018 года делегация польских специалистов посетит британский Национальный центр по кибербезопасности. 

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия хочет развивать отношения с Польшей, заявил Путин
На Западе неоднократно заявляли, что Россия проводит кампанию по дезинформации и вмешивается во внутренние дела других стран. При том, что конкретных доказательств не приводилось, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать в последнее время.

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой утверждалось, что Россия финансово поддерживает оппозиционные политические партии и организации в ЕС и пытается разобщить входящие в сообщество страны. Основными угрозами Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в документе назывались агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД "Россотрудничество".

Владимир Путин говорил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе. 

Помешательство на вмешательстве
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Помешательство на вмешательстве
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В мире
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