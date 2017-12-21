Глава фонда госимущества Киргизии подал в отставку из-за скандала

БИШКЕК, 21 дек – РИА Новости. Бывший вице-премьер Киргизии, глава фонда управления госимуществом (ФУГИ) Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку в результате громкого скандала с ложной информацией о бомбе, якобы заложенной на правительственной трассе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова, заявление чиновника распространила в четверг пресс-служба ФУГИ.

"Недавно я стал фигурантом уголовного дела о сообщении о якобы заложенной бомбе. Данный факт вызвал огромный резонанс в обществе, а средства электронной и печатной информации начали массовую истерию по этому поводу и травлю в отношении меня. Эти обстоятельства, разумеется, нанесли урон моей чести и достоинству и, что еще важнее, накладывают тень в целом на правительство Кыргызской Республики. В сложившихся обстоятельствах считаю единственно правильным уйти в отставку до окончания разбирательств по данному уголовному делу, о чем я подал соответствующее заявление премьер-министру", — говорится в обращении главы ведомства.

Очередной скандал с участием чиновника разгорелся 24 ноября после того, как одна из курсанток МВД Киргизии, стоявшая в оцеплении на правительственной трассе в день инаугурации президента, известила руководство о поступившем к ней сообщении о заложенной на пути следования президентского кортежа бомбе. По словам курсантки, о бомбе ей сообщил глава ФУГИ.

Сам высокопоставленный чиновник категорически отрицает этот факт. По версии Зилалиева, он подъехал к курсантке на служебном автомобиле и заметил, что девушке "очень идет ее форма". Он предположил, что будущий милиционер неверно его расслышала и подумала, что речь идет не о "форме", а о "бомбе".

Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве на правительственной трассе.

Сорокатрехлетний Зилалиев возглавил ФУГИ 23 ноября после скандальной отставки с поста вице-премьера, где он проработал около трех месяцев. В конце сентября он получил строгий выговор за то, что публично озвучил свое предпочтение кандидату от партии власти Жээнбекову. После жалоб соперников Жээнбекова по президентской гонке он был снят с должности заместителя премьер-министра. Зилалиев несколько лет проработал в органах правопорядка республики, сначала следователем Октябрьского РОВД Бишкека, позднее — преподавателем Академии МВД республики.