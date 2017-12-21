Продюсера "Терминатора-2" обвинили в растлении малолетних, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Голливудского продюсера Гари Годдарда, работавшего над созданием "Терминатора-2", обвинили в растлении и попытках растления малолетних, пишет газета Los Angeles Times.
Представитель Годдарда категорически опроверг обвинения, назвав их лживыми.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.