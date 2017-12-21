Американца, угрожавшего Трампу и церквям, приговорили к 14 годам тюрьмы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Суд в американском штате Висконсин приговорил к 14 годам тюремного заключения Джозефа Якубовски, предположительно, угрожавшего церквям и президенту Дональду Трампу, за ограбление оружейного магазина, сообщает газета Wisconsin State Journal.

В апреле текущего года правоохранительные органы США задержали Якубовски, находившегося в розыске по делу об ограблении оружейного магазина. ФБР объявило о награде в десять тысяч долларов за информацию, которая приведет к его поимке. По данным властей, Якубовски в день ограбления отправил Трампу манифест с критикой властей объемом в 161 страницу. По данным СМИ, манифест содержит множество антирелигиозных высказываний.

Позднее появилась информация о том, что власти штата расследуют письменные угрозы в адрес церквей от лица Якубовски в связи с предстоящим праздником Пасхи. Из-за них были усилены меры безопасности в церквях, а в одном из округов Висконсина отменили ежегодные пасхальные развлечения для детей.

В среду суд, помимо тюремного заключения, постановил Якубовски возместить ущерб оружейному магазину в размере 15 тысяч долларов. По истечении тюремного срока ему назначено наказание в виде административного надзора сроком на шесть лет.