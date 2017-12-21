Минобороны Китая призвало США отказаться от мышления холодной войны

ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Министерство обороны Китая, комментируя новую стратегию по нацбезопасности США, призвало Вашингтон отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества и наращивания военного взаимодействия, говорится в заявлении, опубликованном на странице китайского военного ведомства в соцсети WeChat.

Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию по нацбезопасности, среди главных угроз которой Вашингтон назвал амбиции России и Китая, а также угрозу Ирана и КНДР и международный терроризм.

"Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, объективно посмотрят на развитие китайской армии, вместе с китайской стороной будут стимулировать развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран, осуществлять еще больше благоприятного взаимодействия, стараться превратить связи армий двух государств в стабилизирующий фактор китайско-американских отношений, совместно защищать региональный и глобальный мир, стабильность и процветание", — говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.

Отмечается, что "Китай строго придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, справедливости и честности в международных отношениях, выступает против навязывания своей воли другим странам, вмешательства во внутренние дела других государств".

"Это отличается от позиции отдельных стран, которые ставят свои национальные интересы выше общих интересов международного сообщества, мыслят устаревшими понятиями, навешивают ярлыки на другие государства, во всем проявляют эгоизм", — заявили в ведомстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что вклад Китая в защиту мира и стимулирование глобального развития довольно существенный,

"Китай твердо придерживается стратегии оборонной военной политики и не поставит под угрозу безопасность ни одной из стран. Вне зависимости от того, какого уровня развития достигнет Китай, мы никогда не будем стремиться к господству и экспансии", — добавили в минобороны, отметив, что развитие китайских вооруженных сил представляет собой "развитие миролюбивых сил, что способствует упрочнению глобального мира и стабильности".