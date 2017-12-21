Минобороны Китая призвало США отказаться от мышления холодной войны

ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Министерство обороны Китая, комментируя новую стратегию по нацбезопасности США, призвало Вашингтон отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества и наращивания военного взаимодействия, говорится в заявлении, опубликованном на странице китайского военного ведомства в соцсети WeChat.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию по нацбезопасности, среди главных угроз которой Вашингтон назвал амбиции России и Китая, а также угрозу Ирана и КНДР и международный терроризм.
"Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, объективно посмотрят на развитие китайской армии, вместе с китайской стороной будут стимулировать развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран, осуществлять еще больше благоприятного взаимодействия, стараться превратить связи армий двух государств в стабилизирующий фактор китайско-американских отношений, совместно защищать региональный и глобальный мир, стабильность и процветание", — говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.
Отмечается, что "Китай строго придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, справедливости и честности в международных отношениях, выступает против навязывания своей воли другим странам, вмешательства во внутренние дела других государств".
В военном ведомстве подчеркнули, что вклад Китая в защиту мира и стимулирование глобального развития довольно существенный,
"Китай твердо придерживается стратегии оборонной военной политики и не поставит под угрозу безопасность ни одной из стран. Вне зависимости от того, какого уровня развития достигнет Китай, мы никогда не будем стремиться к господству и экспансии", — добавили в минобороны, отметив, что развитие китайских вооруженных сил представляет собой "развитие миролюбивых сил, что способствует упрочнению глобального мира и стабильности".