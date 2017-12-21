МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ), задержавшую накануне сотрудника секретариата кабинет министров, обвиненного в шпионаже в пользу России.

"Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Ранее в СБУ сообщили о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов. В ведомстве считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Мужчина был задержан на рабочем месте, его уведомили о подозрении по статье "госизмена", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что задержанным является помощник Гройсмана Станислав Ежов. По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках. Денисенко сообщил, что о деятельности задержанного было известно давно, а его работа в последнее время находилась "под колпаком".

Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в внутренние дела Украины. Россия это отрицает, называя подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.