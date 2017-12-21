МЧС отправило 72-й конвой с гумпомощью жителям Донбасса

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. МЧС России в среду утром отправило 72-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск", — сказал представитель министерства.

В настоящее время автомобили следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" будет проводиться таможенный досмотр всей техники в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины. После этого машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

В этот раз жителям Донбасса доставят около 450 тонн гуманитарной помощи. В состав груза входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература, а также новогодние подарки.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. МЧС России уже успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов.