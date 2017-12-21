Суд в Лондоне выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высокий суд Лондона выдал приказ всемирном аресте активов бывших владельцев украинского "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести предположительно принадлежащих им компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Решение было принято на основе доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов незаконно вывели из банка почти 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

"При помощи этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов", — отмечают в банке.

Коломойский, комментируя решение суда, заявил, что арест является временным и накладывается на время рассмотрения дела.

Правительство Украины национализировало "Приватбанк" в декабре 2016 года после того, как руководители компании не смогли реструктуризировать кредитный портфель. В кабинете министров тогда заявили, что речь идет не только о спасении банка, но и всей банковской системы страны. Весной 2015 года Коломойский покинул Украину.