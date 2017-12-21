У берегов Папуа-Новой Гвинеи нашли пропавшую более 100 лет назад подлодку

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Поисковая миссия установила местонахождение подводной лодки австралийских ВМС HMAS AE1, пропавшей без вести в 1914 году около островов Папуа-Новой Гвинеи, говорится в заявлении министерства обороны Австралии.

"Новая экспедиция по поиску подводной лодки стартовала на прошлой неделе. Поисковое судно Furgro Equator установило местонахождение подлодки на глубине более 300 метров", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Подводная лодка HMAS AE1 пропала 14 сентября 1914 года около порта Рабаул на острове Новая Британия в составе государства Папуа-Новая Гвинея. Как отмечает минобороны, "это была первая потеря королевских военно-морских сил Австралии и первая потеря подводной лодки союзников в Первой мировой войне". Судьба 35 членов экипажа подводного судна была "одной из самых крупных загадок в военной истории Австралии".