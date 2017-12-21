Обычная политика: Госдеп выдал лицензии на поставки оружия Украине

МОСКВА, 21 декабря — РИА Новости. США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство США напрямую не снабжает оружием Киев, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента, добавив, что Вашингтон оставляет за собой право на прямые поставки вооружений.

Радары и плавсредства

Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в середине декабря рассказал изданию "Апостроф" , какое оружие США планируют поставлять Киеву.

"Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил", — заявил парламентарий. По его словам, поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".

Депутат также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50 процентов.

350 миллионов

Президент США Дональд Трамп ранее оборонный бюджет на 2018-й финансовый год. Документ предполагает выделение 350 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Киев добивался поставок летального оружия из США на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, американские инструкторы занимаются обучением бойцов украинской Нацгвардии.

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, речь идет только об оборонительных средствах. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, добавил Порошенко.

Москва считает, что снабжение Киева оружием приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок выступает и большинство европейских политиков.