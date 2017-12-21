МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова.
Ежов был задержан на рабочем месте, его уведомили о подозрении по статье "госизмена", которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что о деятельности задержанного было известно давно, а его работа в последнее время находилась "под колпаком".
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.