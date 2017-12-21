МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Ранее в СБУ сообщили о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур. В ведомстве полагают, что полученные данные он передавал кураторам через электронные каналы связи.

Ежов был задержан на рабочем месте, его уведомили о подозрении по статье "госизмена", которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что о деятельности задержанного было известно давно, а его работа в последнее время находилась "под колпаком".

По информации украинских СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.