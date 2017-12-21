При ремонте аргентинской подлодки "Сан-Хуан" могла иметь место коррупция

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек — РИА Новости. Ремонт аргентинской подлодки "Сан-Хуан", пропавшей в середине ноября, мог сопровождаться коррупционными действиями, заявил РИА Новость адвокат из рабочей группы аргентинского депутата Элисы Каррио.

"Мы заявляем, что в министерстве обороны имели место следы коррупции, и в рамках этого расследования федеральный судья Серхио Торрес распорядился привести обыск флота и немецкой компании Ferrostaal", — заявил Хуан Хосе Каландри, адвокат из рабочей группы депутата Каррио, заявлявшей ранее о нарушениях при ремонте подлодки.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.