Разведка Британии увидела "значительную угрозу" со стороны России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия по-прежнему представляет "значительную угрозу" для Великобритании и должна остаться в центре внимания разведслужб, говорится в ежегодном докладе комитета парламента по разведке и безопасности, включающем данные трех разведслужб страны.

Доклад, опубликованный в среду, включает в себя отчеты службы контрразведки МИ-5, службы внешней разведки МИ-6 и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Три страницы доклада посвящены анализу деятельности РФ. Отдельные главы также посвящены Китаю, КНДР и Ирану, однако Россия в этом списке стоит на первом месте.

"События последнего десятилетия или около того демонстрируют, что угроза со стороны России остается значительной. Россия должна остаться в центре внимания ведомств", — говорится в докладе.

Отмечается, что действия РФ на Украине и Ближнем Востоке "вызывают обеспокоенность" британских спецслужб. Отдельные пункты в докладе посвящены киберугрозе, якобы исходящей от России и российских "кампаниях дезинформации". Кроме того, МИ-6 в докладе охарактеризовала РФ как "грозного противника".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.