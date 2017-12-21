В США приговоренный к 123 годам за захват заложников покончил с собой

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Заключенный в США покончил с собой через день после того, как суд приговорил его к 123 годам лишения свободы за преступление с захватом заложников в местном ресторане быстрого питания Burger King в прошлом году, сообщает газета Baltimore Sun.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, однако СМИ стало известно о нем только в среду. Как заявил представитель тюремной системы СМИ, тело 28-летнего Джорджа Джонсона было найдено на полу в тюремной камере. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате удушья (асфиксия).

За день до этого суд Балтимора приговорил его к 123 годам тюрьмы, признав его виновным по четырем пунктам обвинения в незаконном лишении свободы и преступной угрозе. По данным прокуратуры, в июле 2016 года полицейские опознали автомобиль Джонсона, разыскиваемый по делу об изнасиловании.

Вооруженный мужчина попытался скрыться, попал в ДТП, после чего укрылся в находящемся неподалеку ресторане сети Burger King. Там он силой заключил трех сотрудников заведения и семилетнюю девочку в кабинет менеджера и не выпускал их. После нескольких часов противостояния с полицией он выпустил сначала двоих человек, а потом покинул заведение вместе с оставшимися. Впоследствии он признал, что скрывался от полиции и удерживал заложников.

По делу об изнасиловании Джонсона оправдали по большинству серьезных обвинений. В связи с этим делом суд ранее приговорил его к двум годам лишения свободы.