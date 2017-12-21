В США оценили способность России вести войны будущего

МОСКВА 21 дек — РИА Новости. Современная российская армия делает ставку не на количество солдат, а на тактические приемы и высокие технологии, походя в этом на США и Германию, об этом свидетельствуют результаты исследования американского аналитического центра Rand. Основные выводы экспертов публикует издание National Interest.

Специалисты отмечают, что нет причин полагать, что Россия стремится к полномасштабному вооруженному конфликту, поэтому в своей работе они исходят из того, что главной задачей российской армии является защита своей страны, крупных населенных пунктов и промышленных центров.

Реформы последних лет, говорится в исследовании, позволили поддерживать высокую боеготовность большой части наземных частей российской армии, сократив при этом ее численность. В результате Россия может быстро перебрасывать соединения по железной дороге в нужных направлениях.

В случае вооруженного конфликта российские войска будут стремиться избежать решающего сражения с равными силами противника. Для этого Россия будет применять весь спектр ракетного вооружения большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Главными целями станут вражеские авианосцы, военные базы и самолеты.

В наземных столкновениях российская армии будет особенно активно использовать системы залпового огня, которые благодаря своей мобильности смогут наносить неожиданные удары. Однако главной "страховкой" Москвы, отмечают эксперты, остается ее ядерный арсенал, который Россия может пустить в ход в ответ на нападение или пригрозить его применением.

Эксперты пишут, что традиционные методы ведения войны будут совмещаться с нетрадиционными подходами, среди которых — помощь гражданского населения и использование сил специального назначения, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии.

В Rand отмечают, что в российской армии есть хорошо себя зарекомендовавшие в предыдущих конфликтах подразделения, такие как десантники. В то же время некоторые соединения используют устаревшие вооружение и укомплектованы срочниками. Поэтому, заключают эксперты, вопрос о реальном потенциале армии России остается открытым.