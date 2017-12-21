В США оценили способность России вести войны будущего

МОСКВА 21 дек — РИА Новости. Современная российская армия делает ставку не на количество солдат, а на тактические приемы и высокие технологии, походя в этом на США и Германию, об этом свидетельствуют результаты исследования американского аналитического центра Rand. Основные выводы экспертов публикует издание National Interest.
Специалисты отмечают, что нет причин полагать, что Россия стремится к полномасштабному вооруженному конфликту, поэтому в своей работе они исходят из того, что главной задачей российской армии является защита своей страны, крупных населенных пунктов и промышленных центров.
Реформы последних лет, говорится в исследовании, позволили поддерживать высокую боеготовность большой части наземных частей российской армии, сократив при этом ее численность. В результате Россия может быстро перебрасывать соединения по железной дороге в нужных направлениях.
В случае вооруженного конфликта российские войска будут стремиться избежать решающего сражения с равными силами противника. Для этого Россия будет применять весь спектр ракетного вооружения большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Главными целями станут вражеские авианосцы, военные базы и самолеты.
Эксперты пишут, что традиционные методы ведения войны будут совмещаться с нетрадиционными подходами, среди которых — помощь гражданского населения и использование сил специального назначения, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии.
В Rand отмечают, что в российской армии есть хорошо себя зарекомендовавшие в предыдущих конфликтах подразделения, такие как десантники. В то же время некоторые соединения используют устаревшие вооружение и укомплектованы срочниками. Поэтому, заключают эксперты, вопрос о реальном потенциале армии России остается открытым.