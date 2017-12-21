Приднестровье готово взаимодействовать с новым переговорщиком от Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил о готовности к взаимодействию с новым главным переговорщиком Молдавии по приднестровскому урегулированию.

Как стало известно, с нового года начальник главного управления международных отношений и европейской интеграции МВД Кристина Лесник сменит вице-премьера по реинтеграции Георгия Бэлана, который являлся политическим представителем от Молдавии в переговорном процессе последние два года.

"Изменения не должны вредить самому главному — процессу урегулирования отношений и решения социально-экономических вопросов. Главное, чтобы не менялись подходы в худшую сторону, главное, чтобы те задачи, под которыми стоят подписи официальных представителей сторон, были выполнены в необходимые сроки", — сказал Игнатьев журналистам в среду, добавив, что смена переговорщиков — это объективный процесс.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.