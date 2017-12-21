ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента.

"Правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности", — добавил он.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили экспортную лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов.