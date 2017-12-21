Госдеп пообещал давить на Россию с помощью "акта Магнитского"

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США продолжат использовать "акт Магнитского" в качестве давления на Россию, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы считаем, что РФ серьезно относится к "акту Магнитского". Мы продолжим его использовать для давления на РФ в части соблюдения прав человека", — сказал он, пояснив, что санкции касаются заморозки активов и запрета на въезд в США.

В то же время представитель госдепа заверил, что США намерены развивать стабильные отношения с Россией, несмотря на расширение "списка Магнитского". "У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером", — сказал дипломат, выразив надежду на то, что правительство России "более подробно посмотрит на нарушение прав человека".

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Санкции также введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. Сам Кадыров с иронией отнесся к решению в Вашингтона, сказав в шутку, что он "40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом", а также отметив, что "одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя"

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва в свою очередь неоднократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.