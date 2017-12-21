Премьера Канады обвинили в нарушении норм этики из-за отдыха на Багамах

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо нарушил нормы этики, проведя отпуск у лидера мусульман-исмаилитов принца Ага-Хана на Багамах, заявила комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Мэри Доусон.

"Когда господин Трюдо, будучи премьер-министром, воспользовался гостеприимством Ага-Хана и использовал его частный остров в марте и декабре 2016 года, с Ага-Ханом имелись официальные отношения, а фонд Ага-Хана лоббировал интересы его (Трюдо — ред.) администрации. Таким образом, приглашение провести отпуск, принятое Трюдо и его семьей, может закономерно рассматриваться как способное оказать влияние на господина Трюдо", — говорится в заявлении комиссара.

Премьер в ходе пресс-конференции в среду заявил, что он с полной ответственностью относится к ситуации и впредь будет консультироваться с ведомством перед частыми поездками.