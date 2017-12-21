США заявили, что оставляют за собой право поставлять оружие Украине

Американские военные во время совместных учений с армией Украины. Архивное фото

Американские военные во время совместных учений с армией Украины. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США пока не приняли решения по поставкам оружия Украине, но не исключают такой возможности, рассказал в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, мы также не исключили такой возможности. Поэтому я бы не хотел спекулировать на эту тему", — ответил он на вопрос журналиста о такой возможности.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов.