МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышках острых кишечных инфекций на борту круизных лайнеров США и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ведомство приводит на своем сайте данные американской компании Royal Carribian от 16 декабря о том, что на борту двух крупнейших морских лайнеров, принадлежащих компании, произошли вспышки острой кишечной инфекции, от которых пострадало более 500 пассажиров.

На одном из них (Ovation of the Sea) во время рейса c 23 ноября по 7 декабря из Сингапура до Сиднея, по информации NBC News, было зарегистрировано 209 больных (из общего числа 5547 пассажиров и членов команды) с симптомами острого гастроэнтерита. На другом лайнере (The Independence of Seas) заболели 332 пассажира во время рейса из Майами до Флориды с 11 по 16 декабря.

Отмечается, что, по информации специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), причиной вспышки могли быть норовирусы. Дополнительные причины – загрязнение воды, продуктов или инфицированная команда кораблей.

"Принимая во внимание высокую устойчивость норовирусов во внешней среде, оба корабля, по словам руководства компании, пройдут специальную санитарную обработку, а команда — соответствующее медицинское обследование. CDC намерен провести изучение обоих инцидентов, однако расследование вспышек на судах, которые не заходят в порты США (например, Ovation of the Sea) не входит в юрисдикцию CDC. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — заключает ведомство.