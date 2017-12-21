ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США намерены развивать стабильные отношения с Россией, несмотря на расширение "списка Магнитского", заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Наша администрация привержена стабильным и продуктивным отношениям с Россией. У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером", — сказал представитель госдепартамента.

"Мы рассчитываем, что правительство России не только внимательно изучит обстоятельства смерти господина Магнитского, но и посмотрит более подробно на нарушения прав человека в своей стране", — сказал представитель госдепа. Он добавил, что российские власти были извещены о расширении списка, но не уточнил, было ли это сделано до обнародования решения или после.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Согласно опубликованным на сайте минфина США дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.