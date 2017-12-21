Трамп сократил срок бизнесмену, осужденному за мошенничество на 27 лет

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп сократил своим указом тюремный срок бизнесмену Шолому Рубашкину, осужденному за мошенничество на длительный срок, говорится в сообщении Белого дома.

Рубашкин был владельцем крупнейшей фирмы-производителя кошерного мяса, соответствующего иудейским ритуальным требованиям.

Бизнесмен был приговорен в 2009 году к 27 годам тюрьмы по более чем 85 преступным эпизодам, включая мошенничество и отмывание денег.

"Господин Рубашкин — 57-летний отец десятерых детей… Рубашкин отбыл уже больше 8 лет тюремного срока, что многие назвали чрезмерным", — отмечается в сообщении Белого дома.

Когда именно Рубашкин выйдет на свободу, Белый дом не сообщает, но уточняет, что речь не идет о помиловании: судимость Рубашкина и условия условно-досрочного освобождения останутся неизменными.

В обоснование своего решения Трамп привел письма от более чем 100 бывших высокопоставленных сотрудников министерства юстиции и более чем 30 членов конгресса. Все они просили освободить бизнесмена.