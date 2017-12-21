МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) чиновником секретариата кабмина оказался помощник украинского премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, сообщил телеканалу "112 Украина" представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко.

"Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется "под колпаком", — приводит телеканал слова Денисенко.

На вопрос, действительно ли задержанным является Станислав Ежов, Денисенко ответил утвердительно.

По информации украинских СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках.

Ранее о задержании чиновника сообщили в СБУ, однако имени его не называлось. Как утверждает спецслужба, чиновник якобы по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. В ведомстве полагают, что полученные данные он передавал кураторам через электронные каналы связи.

Как отмечалось, его задержали на рабочем месте, чиновника уведомили о подозрении по статье "госизмена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия, в частности, обыски по месту работы и жительства чиновника. Фамилию чиновника СБУ не называет.

Комментарии российской стороны относительно этой информации пока не поступали.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.