Число пострадавших при обстреле Ясиноватой выросло до трех человек

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате артобстрела Ясиноватой со стороны украинских силовиков увеличилось до трех, сообщили журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что в результате обстрела подконтрольного республике города Ясиноватая погиб мирный житель. В Администрации города сообщили также об одном раненом.

"В Ясиноватой трое раненых: мужчина и две женщины, один мужчина погиб", — уточнил представитель командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщали, что в результате обстрела по городу было выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметра.

"В то же время два снаряда попали в район населенного пункта Васильевска. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, снабжающая насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, станция переключена на резервные линии", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода расположена под Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.