МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пять лет исполняется с тех пор, как Госдума РФ приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять детей из РФ и вызвавший в самой России и за рубежом большой резонанс. Сенаторы и депутаты сегодня отмечают, что для отмены закона оснований нет — это недопустимо в условиях нынешних российско-американских отношений, кроме того, с момента принятия закона в России улучшилась ситуация с усыновлением.

Предыстория принятия

Закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США, был принят 21 декабря 2012 года и получил название "закон Димы Яковлева" — по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США. Причиной гибели ребенка стало то, что приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. В законную силу закон вступил с 1 января 2013 года.

Причиной разработки закона стали несколько резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России. При этом виновные остались безнаказанными.

Принятие закона также часто связывают с другой резонансной историей, которая могла стать спусковым крючком, чтобы президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2012 года закон о запрете усыновления американцами российских детей. Речь идет о задержании в рамках уголовного дела Hermitage в ноябре 2008 года управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. За делом Магнитского стали пристально следить власти США и Евросоюза.

Пробыв в заключении почти год, 16 ноября 2009 года Магницкий скончался в СИЗО "Матросская тишина". В июле 2013 года Тверской суд Москвы признал скончавшегося виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил дело в связи с его смертью. Однако в октябре 2010 года в конгресс США был внесен законопроект по запрету на въезд в страну и введение экономических санкций в отношении ряда российских чиновников, имевших отношение к делу юриста. Впоследствии США продолжили расширять список персон, в отношении которых Штаты предлагали вводить санкции, в том числе, визовые.

В декабре 2012 года соответствующий законопроект, впоследствии получивший название "закон Магницкого", подписал президент Барак Обама. Затем последовало подписание российским лидером и "закона Димы Яковлева".

"Закон Димы Яковлева" спустя пять лет

В обществе и СМИ неоднократно поднимался вопрос о возможности отмены или пересмотра "закона Димы Яковлева". Тем не менее, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов пока не видит для этого условий. Одна из причин тому, по его мнению, — улучшение в стране ситуации с усыновлением. Кроме того, отмечает он, закон стимулировал внимание к проблеме и обеспечению прав детей в России: за время его действия сократилась очередь детей, ждущих усыновления, и общее количество несовершеннолетних в детских домах.

Несмотря на этот позитивный эффект, отмечает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, все законы последнего времени в ответ на действия США, "не являются насущными и востребованными в экономической и политической ситуации в нашей стране".

В большинстве случаев, считает он, не было серьезной проработки действенности принимаемых законов, ни на момент принятия, ни в настоящее время в них "нет никакого смысла". Он, к примеру, предложил обратиться к статистике и сравнить процент пострадавших в США приемных детей из РФ и количество тех, кто "счастлив в американских семьях". Депутат уверен, что "это будет ничтожный процент".

В то же время, Лебедев считает, что вопрос об отмене закона может быть поднят только после улучшения российско-американских взаимоотношений, в частности, при условии первых шагов навстречу со стороны Вашингтона.

Емельянов придерживается аналогичного мнения и отмечает, что при "нагнетании шпионских страстей и антироссийских санкций" решать гуманитарные вопросы очень сложно. По его словам, США не хотят заключать с Россией договор, по которому РФ могла бы следить за судьбой детей до достижения ими совершеннолетия, а в такой ситуации опасно отпускать несовершеннолетних в другие страны.