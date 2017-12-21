МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пять лет исполняется с тех пор, как Госдума РФ приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять детей из РФ и вызвавший в самой России и за рубежом большой резонанс. Сенаторы и депутаты сегодня отмечают, что для отмены закона оснований нет — это недопустимо в условиях нынешних российско-американских отношений, кроме того, с момента принятия закона в России улучшилась ситуация с усыновлением.
Предыстория принятия
Причиной разработки закона стали несколько резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России. При этом виновные остались безнаказанными.
Принятие закона также часто связывают с другой резонансной историей, которая могла стать спусковым крючком, чтобы президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2012 года закон о запрете усыновления американцами российских детей. Речь идет о задержании в рамках уголовного дела Hermitage в ноябре 2008 года управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. За делом Магнитского стали пристально следить власти США и Евросоюза.
В декабре 2012 года соответствующий законопроект, впоследствии получивший название "закон Магницкого", подписал президент Барак Обама. Затем последовало подписание российским лидером и "закона Димы Яковлева".
"Закон Димы Яковлева" спустя пять лет
Несмотря на этот позитивный эффект, отмечает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, все законы последнего времени в ответ на действия США, "не являются насущными и востребованными в экономической и политической ситуации в нашей стране".
В большинстве случаев, считает он, не было серьезной проработки действенности принимаемых законов, ни на момент принятия, ни в настоящее время в них "нет никакого смысла". Он, к примеру, предложил обратиться к статистике и сравнить процент пострадавших в США приемных детей из РФ и количество тех, кто "счастлив в американских семьях". Депутат уверен, что "это будет ничтожный процент".
Емельянов придерживается аналогичного мнения и отмечает, что при "нагнетании шпионских страстей и антироссийских санкций" решать гуманитарные вопросы очень сложно. По его словам, США не хотят заключать с Россией договор, по которому РФ могла бы следить за судьбой детей до достижения ими совершеннолетия, а в такой ситуации опасно отпускать несовершеннолетних в другие страны.