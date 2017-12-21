Клинцевич назвал идею ввести в состав СЦКК Германию и Францию профанацией

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей Германии и Франции является "чистейшей воды профанацией", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку силовиков в Донбассе и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей ФРГ и Франции.

"Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе", — заявил Клинцевич РИА Новости.

По мнению сенатора, всем ясно, что "никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе". "Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего", — считает он.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.