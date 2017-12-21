В США гражданина Казахстана приговорили к 15 годам за поддержку ИГ*

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов приговорен к 15 годам по обвинению в сговоре с целью материальной поддержки террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил офис федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка.

Согласно обвинительному заключению, Саидахметов пытался поехать в Сирию с целью присоединиться к группировке.

"План Саидахметова был стать боевиком ИГ на поле боя, но если бы это не вышло, он был готов устроить бои на наших улицах, напав на полицейских и агентов ФБР в США", — заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

Саидахметов был радикально настроен с 2014 года и обсуждал с сообщником свои план поехать в Сирию, уточнили в офисе прокурора. В феврале 2015 года гражданин Казахстана приобрел билет в Стамбул. В аэропорту он получил 1,6 тысячи долларов от сообщника на покрытие дорожных расходов и приобретение огнестрельного оружия в Сирии. Отмечается, что Саидахметов был арестован при попытке сесть на самолет в Стамбул.

После отбытия наказания в США Саидахметов будет депортирован, уточнили в офисе федерального прокурора.

*Террористическая организация, запрещенная в России