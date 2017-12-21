СБУ заявила о задержании "завербованного" Россией чиновника

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала на рабочем месте чиновника секретариата кабинета министров по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной командировки", — сообщается на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал, используя спецоборудование, данные о деятельности правительственных структур. Полученные сведения он передавал кураторам через электронные каналы связи.

Как отмечается, его задержали на рабочем месте, чиновника уведомили о подозрении по статье "госизмена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Фамилию чиновника не называется.

Комментарии российской стороны относительно этой информации пока не поступали.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.