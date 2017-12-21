СБУ заявила о задержании "завербованного" Россией чиновника

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала на рабочем месте чиновника секретариата кабинета министров по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной командировки", — сообщается на сайте ведомства.
В СБУ утверждают, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал, используя спецоборудование, данные о деятельности правительственных структур. Полученные сведения он передавал кураторам через электронные каналы связи.
Как отмечается, его задержали на рабочем месте, чиновника уведомили о подозрении по статье "госизмена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Фамилию чиновника не называется.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.