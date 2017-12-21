В США обвиненный в домогательствах сенатор-демократ покинет пост 2 января

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Эл Франкен, который ранее заявил о намерении уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах, покинет сенат 2 января, следует из официального заявления представителя сенатора, на которое ссылается издание Hill.

В своей финальной речи в сенате в среду Франкен пообещал, что покинув свой пост "через пару недель", он продолжит "пытаться быть образованным гражданином, и защитником, и активистом".

Ранее более половины демократов в сенате призвали Франкена уйти в отставку, на что тот согласился. Франкена обвиняли в том, что он, фотографируясь с женщинами, трогал их ниже спины, а также в том, что он пытался насильно поцеловать нескольких женщин. Обвинений в суде против Франкена выдвинуто не было.

В последнее время ряд американских политиков ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах, Эл Франкен стал наиболее высокопоставленным среди них. При этом он так и не признал своей вины. Также скандал с обвинениями стоил карьеры ряду деятелей кино и журналистов.