В Минске объяснили отказ в поддержке украинской резолюции ООН по Крыму

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Официальный Минск выступает против принятия страновых резолюций любого характера, поскольку выступает за сближение разных позиций по спорным вопросам, заявил в среду заместитель начальника управления информации внешнеполитического белорусского ведомства Андрей Шупляк.

"Мы проголосовали против этой резолюции… Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция", — гласит распространенный пресс-службой комментарий представителя дипломатического ведомства.

Минск, подчеркнул Шуляк, на собственном опыте знает, "что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве.

Генассамблея, как отметил заместитель начальника управления информации дипломатического ведомства, не место для обсуждения и принятия страновых документов подобного характера.

"Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности", — подчеркнул Шуляк.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

Документ поддержали 70 государств, против высказались — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

В резолюции содержится "настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

МИД Украины приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Власти полуострова это решение раскритиковала.

ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".