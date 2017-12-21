Трамп и король Саудовской Аравии договорились противостоять Ирану

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подтвердили готовность противостоять Ирану и помогать разрешению конфликта в Йемене, говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Лидеры обсудили важность привлечения Организации Объединенных Наций, чтобы та признала ответственность Ирана в повторяющихся нарушениях международного права и договорились о важности поддержания процесса политического урегулирования для окончания войны в Йемене", — отмечается в сообщении.