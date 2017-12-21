Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку из Йемена

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом выразил солидарность в связи с ракетной атакой на резиденцию короля, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп провел разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Президент Трамп выразил солидарность с Саудовской Аравией после пуска баллистической ракеты по официальной резиденции короля Салмана", — отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В Белом доме заявили, что это нападение было совершено "Корпусом стражей исламской революции".

"Король Салман проинформировал президента Трампа по планам Саудовской Аравии облегчить гуманитарный кризис в Йемене", — следует из заявления.

Во вторник мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО королевства сбили ракету на юге Эр-Рияда.