Заместитель премьера Британии ушел в отставку из-за скандала с порнографией

ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости, Мария Табак. Глава аппарата британского правительства, фактический заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку после того, как внутриправительственное расследование установило, что он дал ложные показания относительно наличия порнографии на его рабочем компьютере.

Расследование, продолжавшееся семь недель, установило, что Грин и его адвокат скрыли тот факт, что они знали о найденных в 2008 году на его офисном компьютере материалы. В последние месяцы, когда разразился скандал, Грин неоднократно заявлял, что полиция ничего не сообщила ему о находке.

"Я сожалею, что меня попросили подать в отставку за нарушение кода поведения министров, за которое я прошу прощения. Это было честью для меня — работать в правительстве в качестве министра по делам труда и пенсий и главы аппарата правительства", — говорится в письме Грина премьеру Терезе Мэй, текст которого распространила канцелярия премьера.

"Я ясно дал понять, что не скачивал и не смотрел порнографию на парламентском компьютере. Но я признаю, что нужно было более ясно выражаться в своих заявлениях для прессы, что адвокаты полиции говорили с моими адвокатами об обнаружении в 2008 году порнографии на компьютере, и о том, что полиция вновь поднимала этот вопрос в 2013 году", — отмечается в письме.

Грин также опроверг заявления журналистки Кейт Молтби о домогательствах, однако признал, что заставил ее почувствовать себя неловко, за что принес извинения.

На письмо 61-летнего Грина Мэй написала теплый ответ, напомнив о своей многолетней дружбе с ним и о том, что он многое сделал для страны. "С глубокой печалью и с глубокой благодарностью за ваш многолетний вклад на протяжении многих лет мне пришлось попросить вас подать в отставку и потом принять ее", — написала Мэй.

Отставка Грина станет очередным ударом для премьера, чей кабинет министров постоянно оказывается в центре различных скандалов.