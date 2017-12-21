Заняли место США. Как Россия получила доступ к газу Венесуэлы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предоставил компании "Роснефть" право на разработку двух крупнейших месторождений газа в Карибском море. Общий объем полезных ископаемых в залежах оценивается в 180 миллиардов кубометров. Сделка позволит отечественному бизнесу экспортировать голубое топливо в любую точку мира. Контракт, заключенный "Роснефтью", — уникальный в истории Венесуэлы. Впервые это государство передает иностранной компании право на экспорт 100% газа с месторождений на своей территории.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Открытие подаренного "Роснефтью" памятника Уго Чавесу в Венесуэле

Выгнали США, пригласили Россию

Вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в беседе с РИА Новости назвал условия, предоставленные Каракасом, "эксклюзивными" и связал сделку с "длительной позитивной историей взаимного сотрудничества". В августе 2017 года "Роснефть" предоставила венесуэльской госкорпорации PDVSA заем в шесть миллиардов долларов. Доходы, которые планирует извлечь российская компания, могут быть гораздо выше: ежегодно на месторождениях Патао и Мехиллонес в Карибском море планируется добывать 6,5 миллиарда кубометров топлива.

"Проблемы ликвидности сжиженного газа на международном рынке не существует, — объясняет Леонтьев. — Заинтересованные покупатели отыщутся повсюду, они могут найтись и в самой Венесуэле".

Южноамериканское государство, 95% экспорта которого составляют углеводороды, само является их крупным потребителем. Однако Венесуэле недостает собственных технологий для добычи нефти и газа в удаленных районах, к числу которых относятся территории вдоль прибрежной линии. В 1980-1990-е годы Каракас обращался за технологиями добычи и инвестициями к американским компаниям. Приход к власти президента Уго Чавеса ознаменовался увольнением дружественных США топ-менеджеров из госкорпорации PDVSA. Вслед за тем пришло время российских инвестиций.

Сближение Каракаса и Москвы диктовалось политическими причинами. В 2002 году военные Венесуэлы предприняли попытку свергнуть Чавеса. Сохранивший власть социалист усмотрел в произошедшем руку Вашингтона. Напротив, в России лидер боливарианской революции видел страну — оппонента США. Такое отношение способствовало успехам отечественного бизнеса. До 2017 года "Роснефть" и госкорпорация PDVSA создали пять совместных предприятий. В разработке оказались запасы нефти, объем которых оценивается в 105 миллиардов баррелей.

© AP Photo / Erhan Elaldi/Pool Президент Венесуэлы Николас Мадуро на саммите Организации исламского сотрудничества в Турции, Стамбул. 13 декабря 2017 © AP Photo / Erhan Elaldi/Pool Президент Венесуэлы Николас Мадуро на саммите Организации исламского сотрудничества в Турции, Стамбул. 13 декабря 2017

Инвестиции в нестабильной стране: велики ли риски?

Продолжение энергетического сотрудничества России и Венесуэлы может быть поставлено под сомнение, если к власти в южноамериканской стране придет

поддержанная США оппозиция. С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние между президентом Мадуро и сторонниками отказа от социалистического курса. А 2017 год оказался особенно богат на массовые акции протеста. В ходе столкновений, пик которых пришелся на весну и лето, погибли 163 человека.

"Контракты, заключенные "Роснефтью", выгодны для обеих сторон, — рассказывает РИА Новости руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. — Однако оппозиция действительно упоминает возможность пересмотра соглашений, заключенных Мадуро, хотя и не говорит отдельно о тех, которые подписаны с российской госкорпорацией. Лозунг пересмотра контрактов довольно популярен в Латинской Америке. К этому же призывала, например, аргентинская оппозиция, но, когда она пришла к власти, договоренности с Россией были оставлены без изменения".

По словам Ивановского, несмотря на ожесточение между Мадуро и оппозицией, антироссийская тема в ее среде не пользуется большой популярностью. В том, что касается добычи нефти в удаленных районах, противники президента, как и его сторонники, исходят из того, что стране необходимы те или иные иностранные технологии в этой сфере. Российская помощь не отвергается с порога ни одной стороной.

"Спасибо России за хлеб"

И все же именно с чавистской властью у России исторически сложились дружественные отношения. С начала XXI века Москва и Каракас заключили более 260 сделок. На повестке — не только углеводороды и оружие, но и продажа сельскохозяйственных товаров. Рекордный урожай зерновых в России в 2017 году позволил Венесуэле решить проблему недопоставок хлеба. "Я очень благодарен за соглашение по зерну, благодаря этому удалось сохранить наше внутреннее потребление на стабильном уровне", — заявил в октябре президент Мадуро, посетивший Россию с официальным визитом.

Несмотря на лояльную позицию Москвы, обслуживание внешних заимствований остается главной проблемой Венесуэлы. Как до, так и после прихода к власти чавистов доходы от продажи нефти продолжают составлять львиную долю экспортной выручки. Снижение сырьевых цен, обозначившееся в 2014 году, поставило южноамериканскую страну на грань разорения. На этом фоне режим Мадуро утрачивает популярность, а оппозиция ее приобретает.

Тем не менее Збигнев Ивановский полагает, что судьба чавистского режима еще далеко не решена. "Год назад все считали, что нынешний президент потеряет власть, но в последние месяцы ситуация поменялась. Губернаторские и местные выборы (правда, бойкотированные оппозицией) завершились успехом Мадуро. Результаты показали (40-60% явки), что социальная база у чавистов остается, даже если оппозиционеры не приходят голосовать. Я бы сравнил это с перетягиванием каната. На сегодняшний день у оппозиции и президента очень напряженные переговоры, проходящие в Доминиканской Республике. Противники властей требуют проведения выборов с участием международных наблюдателей, а Мадуро хочет, чтобы оппозиция добилась у США снятия или смягчения антивенесуэльских санкций", — резюмирует Ивановский.