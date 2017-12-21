Заняли место США. Как Россия получила доступ к газу Венесуэлы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предоставил компании "Роснефть" право на разработку двух крупнейших месторождений газа в Карибском море. Общий объем полезных ископаемых в залежах оценивается в 180 миллиардов кубометров. Сделка позволит отечественному бизнесу экспортировать голубое топливо в любую точку мира. Контракт, заключенный "Роснефтью", — уникальный в истории Венесуэлы. Впервые это государство передает иностранной компании право на экспорт 100% газа с месторождений на своей территории.
Выгнали США, пригласили Россию
"Проблемы ликвидности сжиженного газа на международном рынке не существует, — объясняет Леонтьев. — Заинтересованные покупатели отыщутся повсюду, они могут найтись и в самой Венесуэле".
Южноамериканское государство, 95% экспорта которого составляют углеводороды, само является их крупным потребителем. Однако Венесуэле недостает собственных технологий для добычи нефти и газа в удаленных районах, к числу которых относятся территории вдоль прибрежной линии. В 1980-1990-е годы Каракас обращался за технологиями добычи и инвестициями к американским компаниям. Приход к власти президента Уго Чавеса ознаменовался увольнением дружественных США топ-менеджеров из госкорпорации PDVSA. Вслед за тем пришло время российских инвестиций.
Сближение Каракаса и Москвы диктовалось политическими причинами. В 2002 году военные Венесуэлы предприняли попытку свергнуть Чавеса. Сохранивший власть социалист усмотрел в произошедшем руку Вашингтона. Напротив, в России лидер боливарианской революции видел страну — оппонента США. Такое отношение способствовало успехам отечественного бизнеса. До 2017 года "Роснефть" и госкорпорация PDVSA создали пять совместных предприятий. В разработке оказались запасы нефти, объем которых оценивается в 105 миллиардов баррелей.
Инвестиции в нестабильной стране: велики ли риски?
Продолжение энергетического сотрудничества России и Венесуэлы может быть поставлено под сомнение, если к власти в южноамериканской стране придет
"Контракты, заключенные "Роснефтью", выгодны для обеих сторон, — рассказывает РИА Новости руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. — Однако оппозиция действительно упоминает возможность пересмотра соглашений, заключенных Мадуро, хотя и не говорит отдельно о тех, которые подписаны с российской госкорпорацией. Лозунг пересмотра контрактов довольно популярен в Латинской Америке. К этому же призывала, например, аргентинская оппозиция, но, когда она пришла к власти, договоренности с Россией были оставлены без изменения".
По словам Ивановского, несмотря на ожесточение между Мадуро и оппозицией, антироссийская тема в ее среде не пользуется большой популярностью. В том, что касается добычи нефти в удаленных районах, противники президента, как и его сторонники, исходят из того, что стране необходимы те или иные иностранные технологии в этой сфере. Российская помощь не отвергается с порога ни одной стороной.
"Спасибо России за хлеб"
Несмотря на лояльную позицию Москвы, обслуживание внешних заимствований остается главной проблемой Венесуэлы. Как до, так и после прихода к власти чавистов доходы от продажи нефти продолжают составлять львиную долю экспортной выручки. Снижение сырьевых цен, обозначившееся в 2014 году, поставило южноамериканскую страну на грань разорения. На этом фоне режим Мадуро утрачивает популярность, а оппозиция ее приобретает.
Тем не менее Збигнев Ивановский полагает, что судьба чавистского режима еще далеко не решена. "Год назад все считали, что нынешний президент потеряет власть, но в последние месяцы ситуация поменялась. Губернаторские и местные выборы (правда, бойкотированные оппозицией) завершились успехом Мадуро. Результаты показали (40-60% явки), что социальная база у чавистов остается, даже если оппозиционеры не приходят голосовать. Я бы сравнил это с перетягиванием каната. На сегодняшний день у оппозиции и президента очень напряженные переговоры, проходящие в Доминиканской Республике. Противники властей требуют проведения выборов с участием международных наблюдателей, а Мадуро хочет, чтобы оппозиция добилась у США снятия или смягчения антивенесуэльских санкций", — резюмирует Ивановский.