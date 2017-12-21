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В мире

"Шахидам слава!" Почему Украина стала приютом для исламистов

08:0021.12.2017
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© AFP 2017 / Abbas MomaniСторонник Хизб-ут-Тахрир (запрещена в РФ) во время митинга. Архивное фотоСторонник Хизб-ут-Тахрир (запрещена в РФ) во время митинга. Архивное фото
© AFP 2017 / Abbas Momani

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Спецслужбы России и Киргизии постоянно сообщают об успехах в борьбе с экстремистами. В Уфе суд вынес приговоры четырем членам "Хизб ут-Тахрир"*. В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии задержаны 11 членов этой организации. Правоохранительные органы продолжают расхлебывать последствия 1990-х и начала 2000-х. Тогда по всей территории бывшего СССР практически открыто работали проповедники террористических организаций. После запретов экстремисты не отказались от пропагандистской работы. Более того, они нашли приют там, где об исламизме раньше только слышали. Например, на другом конце бывшего Советского Союза — на Украине. Корреспондент РИА Новости разбирался, почему Киев стал пристанищем для исламских экстремистов.

"Воевать стали эффективнее"

Спецслужбы Киргизии отчитались об очередном успехе в борьбе с экстремизмом. Сотрудники МВД и Госкомитета по национальной безопасности задержали 11 граждан республики. По результатам обысков была изъята литература, проповедующая идеологию религиозной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.

Примерно в это же время Управление ООН по наркотикам и преступности рассказало о том, что за последние годы такие успехи у силовиков стали отмечаться все чаще. Так, по данным Организации Объединенных Наций, с 2010 года численность осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности в Киргизии выросла в 5,3 раза: примерно с 80 человек до более чем 420.
Увеличилось за это время в три раза и число осужденных по этим статьям и в закрытых исправительных учреждениях — до 191 человека. Это значит, что, несмотря на активность специальных служб, экстремисты действуют еще более активно и напористо и успешно ведут пропаганду даже за тюремной решеткой.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие спецназа МВД Киргизии во время антитеррористической операции в рамках учений
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие спецназа МВД Киргизии во время антитеррористической операции в рамках учений
Задержание главы женской ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (террористическая группировка, запрещенная в России) в Санкт-Петербурге
© ФСБ РФ
В Петербурге задержали главу женской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

"Почему люди идут в экстремистские организации, которые прикрываются идеями ислама? Идет деградация части молодежи, на это накладывается и безработица. А пропагандисты сочетают агитацию с материальной заинтересованностью", — говорит ветеран органов национальной безопасности Киргизии, генерал-майор в отставке Артур Медетбеков.

Он также отмечает, что активности псевдорелигиозных проповедников иногда способствует несовершенство законодательства. "Такая организация, как "Таблиги Джамаат"*, в нашей стране не запрещена, хотя в некоторых бывших советских республиках она уже признана экстремистской. Тут власти, чего греха таить, пытаются заигрывать с подобными организациями. Но, с другой стороны, и воевать с экстремистами стали эффективнее", — отмечает Медетбеков.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
В Югре осудили вербовщика "Хизб ут-Тахрир"*

Киргизия давно сталкивается с ростом религиозного радикализма. В 1990-х спецслужбы соседнего Узбекистана эффективно выдавили со своей территории многих экстремистов. Некоторые из них попытались для проникновения в регион создать плацдарм на юге Киргизии — в Ошской и Баткенской областях. За годы независимости страна пережила бум интереса к религии. Так, по данным МВД республики, с 1991 года количество мечетей выросло в 70 (!) раз, до 2700. Две трети из них — в тех же южных областях.

© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкВид на город Ош с горы Сулейман-Тоо
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Вид на город Ош с горы Сулейман-Тоо

Жениш из Ошской области — человек верующий, в догматах ислама разбирается, поэтому о степени влиятельности "Хизб ут-Тахрир"* может судить неповерхностно. "Люди не признают себя открыто членами этой организации. Но в обществе они всегда есть. Их отличают по тонкостям в мировоззрении. Но малосведущий человек не сможет определить, кто перед ним (экстремист или обычный верующий. — Прим. ред.)", — говорит он в комментарии Sputnik Кыргызстан.

Националисты против экстремистов

"Хизб ут-Тахрир"* (полное название "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* — "Исламская партия освобождения"*) была основана в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Адепты этой организации регулярно подчеркивают, что "партия"-де исповедует ненасильственный путь. Однако деятельность "Хизб ут-Тахрир"* запрещена во многих странах: России, Германии, Турции, Казахстане. Почему? "Партия освобождения"* проповедует установление "халифата". Она идеологически готовит кадры для экстремистского подполья, которое уже не хочет ограничиваться только проповедями.

© AP Photo / Adel HanaСторонники "Хизб ут-Тахрир"* во время митинга в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Сторонники "Хизб ут-Тахрир"* во время митинга в городе Газа

"Хизб ут-Тахрир"* была запрещена в России в 2003 году. Но до сих пор спецслужбы регулярно выявляют новые ячейки экстремистов. Так, 19 декабря в Уфе Приволжский окружной военный суд вынес приговор четырем членам этой экстремистской организации. Осужденные вербовали в ее ряды новых членов. "За каждым из участников были закреплены определенные обязанности, заключающиеся в отборе и вовлечении новых сторонников, их обучении, ведении агитационной работы, изготовлении и распространении пропагандистских материалов", — уточнили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Оружие и боеприпасы
© РИА Новости / Магомед Алиев
Задержанный в Оренбурге экстремист готовил взрыв у мечети

Помимо Средней Азии, одним из центров активности "Партии освобождения"* на территории бывшего СССР стала Украина. Деятельность организации в этой стране не запрещена. Экстремисты вольготно чувствовали себя в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией многие активисты быстро перебрались на территорию, подконтрольную Киеву.

Официальный Киев и украинские СМИ выдают борьбу российских властей с "Хизб ут-Тахрир"* на полуострове за "преследования мусульман". Так, по украинскому каналу недавно рассказывали историю некоего Салавата Гаянова, который, отсидев пять лет по делу "Хизб ут-Тахрир*", переехал во Львов. "На Украине общество более сознательное", — сочувственно цитировали журналисты слова беженца.

Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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В Крыму на два месяца арестовали шесть членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир"*

Насчет общества бывший член "Хизб ут-Тахрир"* погорячился. Экстремисты перебрались из Крыма и других российских регионов не только в соседнюю Херсонскую область, но и в Киев и даже в западные области. Это вызвало недовольство тех самых "сознательных" украинских националистов. Один из создателей добровольческого полка "Азов", известного наличием нацистов в своих рядах, Олег Однороженко прямо заявил, что исламисты представляют опасность. "Хизб-ут-Тахрир"* достаточно спокойно себя чувствует. <…> Это мина замедленного действия. Мы, конечно, можем не обращать на нее внимания, но она так или иначе сработает", — предупредил он своих соратников. Однороженко опасается того, что Киев и его зарубежные кураторы могут сделать ставку на более дисциплинированных и предсказуемых — в отличие от украинских националистов — религиозных экстремистов. Будут ли бойцы подполья кричать "Героям слава!" или "Шахидам слава!" — дело десятое.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы батальона "Азов"
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Азов"

"Рассеялись по всей Украине"

По данным российского МВД, через год после возвращения Крыма в состав России число последователей "Партии освобождения"* на полуострове снизилось с 10 тысяч человек до 2,5 тысячи. "Генералитет абсолютного большинства религиозных экстремистских организаций, попав в сферу внимания российских правоохранительных органов, поспешил покинуть полуостров, сосредоточился в Херсонской области и рассеялся по всей Украине", — отмечает депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты по делам национальностей Руслан Бальбек.

Задержание членов экстремистской организации Таблиги Джамаат (запрещена в РФ)
© РИА Новости / ФСБ РФ
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В Москве задержали несколько десятков экстремистов "Таблиги Джамаат"*

Парламентарий отмечает, что Украина сегодня стала "хабом" для экстремистов не только из "Хизб ут-Тахрир"*. "Там действует такая организация, как "Альраид", это те же "Братья-мусульмане"*, руками которых устраивали государственные перевороты на Ближнем Востоке, религиозное общество "Нурджулар"*, причастное к перевороту в Турции", — перечисляет Бальбек.

По этой причине, как сообщил депутат, в нижней палате российского парламента будет создана специальная рабочая группа, которая будет изучать влияние экстремистов, в том числе и "Хизб ут-Тахрир"*, на межэтнические отношения в Крыму. Парламентарии должны выработать соответствующие нормативно-правовые акты. 

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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brad.drank
Это Украина стала? Да в России их на порядок больше, но конечно, удобнее на Украину стрелки переводить, чем в нашей стране с исламистами разбираться.
08:37
21.12.2017
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Odessa Ukrain
Украина стала за последние годы местом сбора мировой нечисти!
08:34
21.12.2017
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maks.chuprin.87
Да бардак потому что в Украине, вот эта нечисть там и окопалась... Скоро действительно будут кричать "шахидам сала"...
08:27
21.12.2017
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