СМИ: в США экс-журналиста приговорили к 5 годам за угрозы еврейским центрам

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Суд Нью-Йорка приговорил к пяти годам тюремного заключения бывшего журналиста Хуана Томпсона, обвиненного в связи с угрозами еврейским центрам в США, сообщает онлайн-издание Patch.

Томпсон, бывший журналист издания Intercept, уволенный за недостоверные репортажи, был задержан в апреле текущего года. Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинения в восьми угрозах еврейским общинам и правозащитной организации "Антидиффамационная лига".

В июне Томпсон признал свою вину, заявив, что с 2016 года посылал электронные письма и факсы работодателю своей бывшей подруги, в которых содержалась неверная и непристойная информация. Он также заявил, что сообщал об заведомо ложных угрозах взрыва в общинные центры и пытался таким образом подставить свою бывшую подругу.

"Сегодня Хуан Томпсон был привлечен к ответственности и справедливо наказан за его попытки причинить беспокойство бывшей девушке, отправляя тревожные и страшные ложные угрозы еврейским центрам и другим организациям в стране от ее имени", — заявил прокурор Джун Ким.

После окончания тюремного срока ему назначено три года административного надзора.