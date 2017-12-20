На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана в среду, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 19.57 по времени UTC (22.57 мск) в 17 километрах от города Кередж. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. По последним данным, число жертв землетрясения превысило 600 человек.