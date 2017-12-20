Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, погиб один человек

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии Ясиноватую, один мирный житель погиб, есть раненные, заявили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинская сторона с 21.30 по 22.15 обстреляла из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате применения украинской артиллерии один гражданский мужчина погиб, есть раненные. В частном секторе имеются разрушения. На улице Заводская прямое попадание в дом", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, по центру города было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

Как заявил РИА Новости представитель администрации города, в результате обстрела, по предварительной информации, ранены два мирных жителя, повреждены пять жилых домов, теплотрасса и газопровод.