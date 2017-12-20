Додон пообещал не допустить ограничения вещания российских ТВ-каналов

КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в ходе "Прямой линии" в среду, что не утвердит закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающего трансляцию информационно-аналитических передач из России, даже несмотря на позицию парламента.

"Российские каналы в Молдавии останутся даже после принятия этого закона. К сожалению, может возникнуть проблема с новостными блоками. Я буду блокировать эти законы, но мы сейчас ищем и другие решения. Попытаемся системно этот вопрос решить на двустороннем уровне между странами. Если парламент оставит свое решение, у меня есть 14 дней для окончательного решения", — сказал Додон.

Президент пояснил, что "в текущей форме закон не будет подписан". По его мнению, этот закон нарушает права трети населения Молдавии.

"В конституции четко прописано, что президент должен подписать (закон) второй раз. Но я не намерен. Думаю, что те люди, которые за меня голосовали, и большинство граждан не только русскоязычных меня в этом поддержат. А если парламент посчитает, что Додон грубо нарушил конституцию, то давайте пойдем на референдум по этому вопросу, по вопросу 9 мая – то, что они хотели сделать День Европы вместо Дня Победы. Вот по этим вопросам давайте пойдем на референдум", — сказал Додон.

Он выразил надежду, что "все-таки в ближайшее время появятся предпосылки в молдавско-российских отношениях, чтобы был решен весь клубок проблем".

Ранее парламент Молдавии принял инициированный Демпартией законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. В Демпартии, которой принадлежит самая большая фракция в парламенте, заявили, что инициатива направлена на "обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом инициатива не распространяется на передачи развлекательного характера.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал этот законопроект информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.

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